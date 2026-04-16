Šodien 19:22
Liepājā ar panākumiem aizvadītas sacensības peldēšanā
Liepājā 10.–11. aprīlī notikušajā pilsētas čempionātā un Latvijas kausa IV posmā spēcīgi startēja Liepājas Kompleksās sporta skolas peldētāji, izcīnot vairākus čempionu titulus dažādās distancēs.
10. un 11. aprīlī tika aizvadīts Liepājas pilsētas čempionāts un Latvijas kausa IV posms peldēšanā. Sacensībās Liepājā tikās 14 peldēšanas komandas no vairākām Latvijas pilsētām.
Trenere Olga Dreimane ir gandarīta par pilsētas čempionu tituliem dažādās distancēs Liepājas Kompleksās sporta skolas peldētājiem:
- Sandra Kurčanova 50m br./st.; 50m tauriņstilā, 100m br./st.,
- Andrejs Šahmanovs 50m br./st.; 100m uz muguras, 50m tauriņstilā, 100m br./st.,
- Džulija Skutule 100m tauriņstilā, 200m kompleksajā peldējumā,
- Ričards Husars 100m tauriņstilā, 200m kompleksajā peldējumā,
- Laura Strautmane 50m brass, 100m brass,
- Timurs Moisejevs 50m brass, 100m brass,
- Nikola Brūdere 100m mug.,
- Elizaveta Silinevica 200m br./st.,
- Linards Intenbergs 200m br./st.,
- Elīza Kļava 200m brass,
- Kristaps Pankratovs 200m brass,
- Darja Rodionova 50m uz muguras, 200m uz muguras,
- Oskars Tupesis 50m uz muguras, 200m uz muguras.
Markuss Laucis un Mišela Paduha izpildīja III sporta klases normatīvu, Aleksis Svars II sporta klases normatīvu, bet Aleksandrs Ignatjevs I sporta klases normatīvu.