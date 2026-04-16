Semeņistaja pārliecinoši sasniedz Oeirašas turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Portugālē sasniedza Oeirašas "WTA 125" turnīra vienspēļu ceturtdaļfinālu.
Otrās kārtas mačā jeb astotdaļfinālā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 116. pozīcijā un turnīrā izsēta ar astoto numuru, ar 6-4, 6-3 pieveica Tesu Johannu Brokmani (WTA 278.) no Vācijas.
Jau ziņots, ka pirmās kārtas mačā Latvijas otrā rakete ar 3-6, 6-4, 6-4 uzvarēja Francijas tenisisti Leoliju Žanžanu (WTA 127.). Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Semeņistaja nopelnīja 27 WTA vienspēļu ranga punktus.
Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko turpina sacensības arī dubultspēlēs. Šodien Latvijas un Šveices duets, kas izsēts ar ceturto numuru, ceturtdaļfinālā tiksies ar serbieti Teodoru Kostoviču un krievieti Jeļenu Pridankinu. Pirmajā kārtā Semeņistaja/Karamoko ar 6-4, 6-3 uzvarēja Spānijas pārstāvi Keitlinu Kevedo un serbieti Lolu Radivojeviču. Par otrās kārtas jeb ceturtdaļfināla sasniegšanu Semeņistaja nopelnījusi 27 punktus dubultspēļu rangā.
Turnīrs Oeirašā māla seguma kortos norisināsies līdz svētdienai.