Ventspilnieki izcīna ''Latvijas Kausu 2026'' frisbijā
Sporta hallē “Pārventa” aizvadītas Latvijā noslēdzošās iekštelpu frisbija sacensības – “Latvijas Kauss 2026”, kurā uzvaras laurus plūca komanda no Ventspils.
Turnīrs pulcēja komandas vīriešu un sieviešu divīzijās, sniedzot skatītājiem aizraujošas un spraigas spēles. Vīriešu konkurencē startēja divas Ventspils komandas, kā arī Salaspils “Wild Things” un Ogres frisbija kluba komanda. Turnīrs tika aizvadīts viena apļa formātā, lai noskaidrotu, uz kuru pilsētu šogad dosies ceļojošais kauss.
Ventspils 1. komanda demonstrēja pārliecinošu sniegumu, uzvarot gan Ogres, gan Salaspils komandas ar rezultātiem 17:11 un 17:13. Savukārt Ventspils 2. komanda sīvā cīņā piekāpās Salaspilij (12:15), bet vēlāk pārspēja Ogres komandu ar 15:13.
Turnīra noslēdzošajā spēlē tikās abas Ventspils komandas. Lai pretendētu uz čempionu titulu, Ventspils 2. komandai bija nepieciešama uzvara ar ievērojamu punktu pārsvaru, tomēr aizraujošā un atlētiskā spēlē pārāki izrādījās Ventspils 1. spēlētāji, izcīnot uzvaru ar 17:14. Līdz ar to ceļojošais kauss šogad paliek Ventspilī. Ventspils 2. komanda turnīru noslēdza trešajā vietā.
Spēles gara balvu vīriešu divīzijā ieguva Ventspils 1. komanda. Jāatzīmē, ka visām trim komandām bija vienāds spēles gara vērtējums (11 punkti), taču pie vienāda rezultāta balva tika piešķirta augstāk ierindotajai komandai.
Ventspils 1. komandas sastāvs:
Ēriks Podgurskis, Marks Krebs, Edgars Būdiņš, Vitālijs Kuļešovs, Sergejs Semeško, Roberts Rozenfelds, Edmunds Semjonovs, Oļegs Gusevs, Arsenijs Atorins.
Ventspils 2. komandas sastāvs:
Ģirts Zaķis, Mācis Skudra, Aleks Kalniņš, Gatis Voldemārs, Andrejs Krauze, Matīss Cīrulis, Kaspars Krauklis, Roberts Dūdiņš, Kristers Blumentāls.
Sieviešu konkurencē šogad piedalījās trīs komandas – Ogres “Moments”, Rīgas “Hyperflick” un mājinieces Ventspils FK.
Ventspils FK turnīru uzsāka pārliecinoši, ar 17:7 pārspējot Rīgas komandu. Izšķirošajā spēlē pret iepriekšējā gada čempionēm no Ogres ventspilnieces uzsāka ar vadību (6:3), taču pretinieces spēja atspēlēties un puslaikā jau atradās vadībā ar 9:8. Otrajā puslaikā Ogres komanda turpināja stabilu sniegumu un izcīnīja uzvaru ar 16:10.
Ventspils FK šī gada Latvijas kausā izcīnīja 2. vietu. Par sieviešu divīzijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīta ventspilniece Sanita Lasmane, kura turnīrā sakrāja 19 rezultativitātes punktus.
Ventspils FK sastāvs:
Lelde Vēbere-Landmane, Sanita Lasmane, Elīna Krūmiņa, Marta Baidina, Linda Petroviča, Gundega Riekstiņa, Diāna Rumberga, Ieva Eņģele.