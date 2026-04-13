Žagars gūst desmit punktus uzvarētā Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars pirmdien Turcijas čempionāta spēlē guva desmit punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, palīdzot Stambulas "Fenerbahce" izcīnīt uzvaru.
"Fenerbahce" viesos ar 89:73 (25:20, 21:20, 23:16, 20:17) pārspēja citu Stambulas komandu "Anadolu Efes", kuras rindās ārpus pieteikuma mačam patika Rolands Šmits.
Žagars laukumā bija 19 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā raidīja grozā trīs no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva sešas rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra divas bumbas, nopelnīja trīs piezīmes un izprovocēja divus sodus, iekrājot +/- rādītāju +2 un efektivitātes koeficientu 14.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Teilens Hortons-Takers, kamēr "Anadolu Efes" vienībā Vensāns Puarjē guva 17 punktus un iekrāja 12 bumbas zem groziem.
"Fenerbahce" ar 22 uzvarām 26 spēlēs ir līdere, "Anadolu Efes" ar 16 uzvarām ir sestajā pozīcijā, Denizli "Merkezefendi" ar Kristeru Zoriku uzvarējusi desmit mačos un ir 12., bet Roberta Blumberga pārstāvētā Izmiras "Petkim Spor" ar astoņām uzvarām ir 13. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".