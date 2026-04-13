Slovēnis Sekuličs, kurš iepriekš nav atteicis piedāvājumiem Krievijā, turpmāk trenēs Dāvja Bertāna "Dubai"
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvēto "Dubai" komandu sezonas atlikušajā daļā vadīs Aleksandars Sekuličs, vēsta klubs.
"Dubai" Eirolīgā pirms pamatturnīra pēdējās spēles ieņem 11. vietu, un tai obligāti jāuzvar, lai iekļūtu "play-in" kārtā. Nedēļas nogalē komanda pēc neveiksmes priekšpēdējā ULEB Eirolīgas kārtā pret Stambulas "Anadolu Efes" no galvenā trenera amata atbrīvoja Juricu Golemacu.
Lai iekļūtu vismaz pārspēlēs, pēdējā ULEB Eirolīgas regulārā turnīra kārtā jaunpienācejai no Dubaijas jāapspēlē šīs sezonas pārsteiguma autore "Valencia", kā arī jāgaida cita spāņu kluba "Barcelona" zaudējums Minhenes "Bayern".
Par Golemaca aizvietotāju kļuvis Lukas Dončiča treneris Slovēnijas izlasē Aleksandars Sekuličs, ar kuru vienošanās panākta līdz šīs sezonas beigām. Sekuličs kopš 2020. gada ir Slovēnijas izlases galvenais treneris, bet 2017. gadā viņš kā asistents kļuva par Eiropas čempionu.
Sekuličam Krievijas iebrukums Ukrainā nav traucējis pēdējos gados strādāt agresorvalstī, kur viņš no 2022. līdz 2025. gadam vadīja Krasnodaras "Lokomotiv Kuban" un Sanktpēterburgas "Zenit". Karjeras laikā viņš vadījis arī Čehijas un Slovēnijas komandas.
Aleksander Sekulić takes over as head coach of Dubai Basketball until the end of the season.— Dubai Basketball (@dubaibasket) April 13, 2026
First game on the bench comes against Valencia Basket in the final EuroLeague round.
Read more: https://t.co/lJFkjZAaXR pic.twitter.com/r433OJcOZz