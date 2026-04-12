OHL finālsērijā "Zemgale"/LBTU hokejisti pirmo reizi sarūgtina čempioni "Mogo"/RSU
"Zemgale"/LBTU svētdien izcīnīja uzvaru "Optibet" Hokeja līgas (OHL) finālsērijas trešajā mačā. "Zemgale"/LBTU savā laukumā ar 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) pārspēja "Mogo"/RSU, kas sērijā līdz četrām uzvarām saglabā vadību ar 2-1.
Otrā perioda sākumā mājiniekus vadībā izvirzīja Patriks Zabusovs, bet trešajā trešdaļā pēc spēlētām septiņām minūtēm "Zemgale"/LBTU pārsvaru dubultoja Gatis Gricinskis.
Deviņas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām "Mogo"/RSU deficītu līdz vienam precīzam metieniem izdevās samazināt Elvisam Želubovskim. Pamatlaika izskaņā "Mogo"/RSU nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un tukšos viesu vārtos ripu raidīja Rihards Marenis, atjaunojot laukuma saimniekiem divu vārtu pārsvaru.
Pirmajās divās finālsērijas cīņās "Mogo"/RSU mājas spēlēs uzvarēja ar 3:1 un pēcspēles metienu sērijā ar 5:4.
Finālsērijas ceturto spēli 14. aprīlī uzņems jelgavnieki, bet piektā cīņa paredzēta 16. aprīlī. Ja sērijā būs nepieciešamas vairāk par piecām spēlēm, tās paredzētas 18. un 20. aprīlī.
Pusfinālā "Mogo"/RSU ar 4-2 pārspēja Kijivas "Capitals", bet "Zemgale"/LBTU ar 4-3 bija pārāka par "Liepājas hokeja komandu". Abas finālistes pamatturnīru noslēdza ar izcīnītiem 64 punktiem 40 spēlēs. Komandas šosezon tikās piecas reizes, no kurām pirmajās divās uzvarēja "Zemgale"/LBTU, bet nākamajos trīs mačos pie panākuma tika "Mogo"/RSU.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvadīja piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
"Mogo"/RSU un "Zemgale"/LBTU klubi ar dažādiem nosaukumiem Latvijas čempionāta finālā tiekas jau ceturto gadu pēc kārtas. 2022./2023. gada sezonā ar 4-1 uzvarēja jelgavnieki, bet pēdējās divās sezonās ar 4-1 pārāki bija "Mogo"/RSU hokejisti.