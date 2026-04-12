Šodien 19:31
Dobeles "Tenax" handbolisti sakauj "Ogri" un sasniedz Latvijas čempionāta finālu
Dobeles "Tenax" svētdien nodrošināja vietu "SynotTip" Latvijas handbola finālā. Pusfināla izšķirošajā mačā Dobeles vienība savā laukumā ar 34:27 (18:13) pārspēja "Ogri", sērijā līdz divām uzvarām svinot panākumu ar 2-1.
Mājinieku uzvaru ar astoņiem precīziem metieniem sekmēja Aļaksandrs Patcikaiļiks, bet vēl pa sešiem vārtiem guva Ņikita Pančenko un Mārtiņš Misulis.
Ogres komandā rezultatīvākais ar septiņiem gūtiem vārtiem bija Rihards Bisters, kamēr piecas reizes mājinieku vārtsargu pārspēja Uvis Strazdiņš, Toms Lielais un Aļaksejs Haisa.
Otrā pusfinālā "Armijas sporta klubs"/"Murjāņu sporta ģimnāzija" (ASK/MSĢ) ar 2-0 pārspēja kluba otro komandu ASK/MSĢ-2.
Finālsērija noritēs līdz vienas komandas trīs uzvarām. Iepriekšējā sezonā MSĢ pārtrauca dobelnieku dominanci, finālsērijā uzvarot ar 2-1.