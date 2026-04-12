Vilmanim rezultatīva piespēle, “Checkers” piedzīvo neveiksmi
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Šarlotas "Checkers" piedzīvojot neveiksmi.
"Checkers" mājās ar 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) piekāpās Hēršijas "Bears".
Vilmanis asistēja vienīgajos Šarlotas komandas vārtos, kad pēc viņa piespēles trešajā periodā viesu vārtsargu pārspēja Mikulašs Hovorka. Viņš maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Latvijas uzbrucējs šosezon 45 spēlēs guvis 12 vārtus un atdevis 19 rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" mājās ar 2:5 (1:2, 0:0, 3:1) zaudēja Rokfordas "Icehogs". Tralmaks uz ledus pavadītajā laikā tika pie divu minūšu noraidījuma, vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3.
Vēl Raivis Ansons un Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" savā laukumā ar 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) apspēlēja Klīvlendas "Monsters". Ansons tika pie pozitīvas lietderības koeficienta +1.
"Griffins" ar 103 punktiem 69 spēlēs ir Rietumu konferences līdere, kamēr Austrumu konferencē "Penguins" ar 97 punktiem ir otrā, un "Checkers" ar 89 punktiem ieņem ceturto vietu. Visas trīs latviešu pārstāvētās komandas ir nodrošinājušas vietu izslēgšanas spēlēs jeb Kaldera kausa izcīņā.