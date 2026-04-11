Artūrs Kurucs gūst septiņus punktus zaudētā ACB spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs sestdien guva septiņus punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē, viņa pārstāvētajai Lugo "Rio Breogan" piedzīvojot zaudējumu.
"Rio Breogan" mājās ar rezultātu 97:99 (20:19, 28:26, 29:21, 20:33) zaudēja Andoras "MoraBanc".
Kurucs spēlēja 22 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā realizēja abus divus divpunktu metienus un vienu no septiņiem tālmetieniem. Latvieša kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, viena kļūda, divas pārtvertas bumbas, divas piezīmes, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi, pozitīvs +/- rādītājs un pieci efektivitātes koeficienta punkti.
Mājiniekiem pa 18 punktiem guva Mihajlo Andričs un Fransiss Alonso. Pretiniekiem 21 punkts bija Āronam Bestam, bet 17 punkti bija bijušajam "Rīgas zeļļu" spēlētājam Džastinam Makojam, kurš trīs sekundes pirms pamatlaika beigām asistēja Besta uzvaru nesošajā tālmetienā.
Svētdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" mājās uzņems Badalonas "Joventut", bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" cīnīsies ar "Gran Canaria" vienību.
Turnīra līdere ar 23 uzvarām 25 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, "Baskonia" ar 18 uzvarām ir ceturtā, "Breogan" desmit uzvaras dod 11. vietu, bet "Baxi" ar deviņām uzvarām ir 12. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".