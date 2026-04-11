"Ventspils" basketbolisti LBL ceturtdaļfināla pirmajā mačā uzvar "Ogri"
"Ventspils" sestdien "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) ceturtdaļfināla sērijas pirmajā mačā uzvarēja "Ogri".
Ventspilnieki mājās uzvarēja ar rezultātu 92:79 (23:24, 19:22, 26:18, 25:15) un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0.
Uzvarētājiem 19 punktus guva un 12 atlēkušās bumbas izcīnīja Braients Tomass, 18 punkti bija Kemeronam Šeltonam, 14 punktus guva Armands Urkis, pa 11 iemeta Edvards Mežulis, Artūrs Ausējs un Renārs Birkāns, kuram bija arī septiņas rezultatīvas piespēles.
Ogrēniešiem 15 punktus iemeta Gustavs Kārlis Kampuss, 12 punkti bija Marlonam Šortam, 11 iemeta Džastins Ndžoks-Todžare, desmit punkti, deviņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Kristapam Dārgajam, tāpat pa desmit punktiem guva Anderss Nelsons un Guntis Sīpoliņš.
Vēl sestdien "Rīgas zeļļi" savā laukumā cīnās ar "Liepāju".
Ventspils un Ogres komandas cīnās par iespēju pusfinālā tikties ar "VEF Rīga", bet "Rīgas zeļļu" un "Liepājas" pāra uzvarētāja pusfinālā cīnīsies ar Latvijas-Igaunijas līgas čempioni "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".
Izslēgšanas turnīrā neiekļuva "Latvijas Universitāte".
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".