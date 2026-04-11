Šodien 19:30
Talsu florbolisti pārspēj "Rubeni" un izcīna Latvijas čempionāta bronzas medaļas
Talsu NSS/"Krauzers" komanda svētdien izcīnīja "Elvi florbola līgas" vīriešu turnīra bronzas medaļas.
Talsinieki bronzas spēlē ar rezultātu 9:5 (1:2, 4:1, 4:2) pārspēja Kocēnu "Rubeni".
Ar četriem gūtiem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli uzvarētājiem izcēlās Rūdolfs Niedrājs, divreiz pretiniekus pārspēja Ralfs Polis, bet trīs punktus (1+2) iekrāja Artis Raitums.
Pretiniekiem trīs vārtus guva Kristers Babris.
Plkst. 20.15 "Xiaomi arēnā" zelta spēli aizvadīs "Masters Ulbroka"/"Latvijas Universitāte" un Cēsu "Lekrings".
Svētdien tika noskaidroti arī pēc spēka otrās līgas čempioni, Liepājas "Kuršiem" ar 13:6 uzveicot "Ogri".
Iepriekšējā sezonā par četrkārtējiem Latvijas čempioniem vīriešu konkurencē kļuva "Masters"/"Ulbroka" florbolisti, finālā ar 7:4 pārspējot Talsu NSS/"Krauzers" komandu.