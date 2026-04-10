Viesturs Koziols vēlas palikt IIHF, taču nepretendēs uz vakanto prezidenta amatu
Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) padomes loceklis Viesturs Koziols gatavs kandidēt uz IIHF viceprezidenta vai atkārtoti uz padomes locekļa amatu, taču ne uz IIHF prezidenta amatu, aģentūrai LETA piektdien apliecināja Koziols.
Jau ziņots, ka marta nogalē par atteikšanos kandidēt uz atkārtotu ievēlēšanu IIHF prezidenta amatā paziņoja Liks Tārdifs no Francijas. Tārdifs IIHF prezidenta amatā bija no 2021. gada, bet pirms viņa federāciju 17 gadus vadīja šveicietis Renē Fāzels.
Koziols pastāstīja, ka IIHF ir izstrādājusi noteikumus, kā nacionālās federācijas var izvirzīt savus kandidātus uz vienu vai vairākiem amatiem - IIHF padomes locekļa, viceprezidentu un prezidenta.
"Ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) šobrīd sarunas nav bijušas," teica Koziols, norādot, ka pats labprāt turpinātu pildīt IIHF padomes locekļa pienākumus, tomēr neatteiktos kandidēt arī uz augstāku amatu. Šajā gadījumā tas būtu reģionālā - Eiropas un Āfrikas zonas - viceprezidenta vai vecākā viceprezidenta amats.
Prezidenta un citu vadošo amatu kandidātus federācijas var izvirzīt līdz 1. jūnijam, bet balsošana par tiem notiks IIHF pusgada kongresā oktobrī. "Visi izvirzītie kandidāti tiek izvērtēti, un pagājušajās vēlēšanās neviens kandidāts netika atsijāts," atgādināja Koziols. Visi, kuri tika izvirzīti amatiem, tikuši arī apstiprināti.
Kā norādīja Koziols, viņš cer, ka LHF viņu izvirzīs uz kādu no amatiem, bet par to ir jāvienojas ne tikai LHF valdei, bet starptautiskā līmenī, jo tādam amatam nepieciešams "komandas darbs, nevis viena cilvēka solo".
LHF prezidents Aigars Kalvītis sarunā ar aģentūru LETA apliecināja, ka Koziols tiks virzīts uz kādu amatu, tomēr konkrētu pozīciju nenosauca. "Šobrīd par to LHF vēl nav lēmusi," teica Kalvītis. "Mums vēl ir laiks līdz jūnijam, lai par to domātu." Koziols ir arī LHF valdes loceklis.
Šī gada IIHF kongress notiks 28. un 29. maijā Šveices pilsētā Cīrihē, bet pusgada kongress, kurā notiek vēlēšanas, norisināsies 3. un 4. oktobrī Francijas pilsētā Nicā.