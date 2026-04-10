Bļugera "Canucks" piedzīvo zaudējumu pret "Kings", Merzļikins attālinās no Stenlija kausa izcīņas
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē piedzīvoja zaudējumu. Zaudēja arī Elvja Merzļikina un Zemgus Girgensona komandas.
"Canucks" viesos ar 4:1 (1:2, 0:1, 0:1) piekāpās Losandželosas "Kings".
Bļugers, kurš tika pie rezultativitātes punktiem iepriekšējās četrās spēlēs, šajā mačā uz ledus bija 14 minūtes un 59 sekundes un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, diviem spēka paņēmieniem un uzvarētiem trijiem no sešiem iemetieniem, noslēdzot maču ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
Pēc spēlētas pusotras minūtes 1:0 mājinieku labā panāca Adrians Kempe. Pirmās trešdaļas turpinājumā rezultātus izlīdzināja Markuss Petešons, taču nedaudz vairāk kā pēc minūtes "Kings" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Jūels Armia. Otrajā periodā savus otros vārtus mačā guva Kempe, dubultojot pārsvaru, bet trešajā trešdaļā Trevors Mors laboja pretinieka metienu un nogādāja ripu "Canucks" vārtos.
Vankūveras komandas vārtos Ņikita Tolopilo tika galā ar 22 metieniem, kamēr otrā laukuma galā Antons Fošberjs atvairija 24 ripas. "Canucks" ar 52 punktiem 78 spēlēs ir pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā. "Kings" ar 85 punktiem Rietumu konferencē ieņem astoto pozīciju.
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Blue Jackets" viesos ar 0:5 (0:1, 0:0, 0:4) piekāpās "Sabres". Pretinieku rindās divus vārtus guva Džošs Doans. Kolumbusas vārtos Džets Grīvss atvairīja 19 no 23 metieniem, kamēr pretinieku vārtos Koltens Eliss tika galā ar visiem 37 "Blue Jackets" izdarītajiem metieniem.
Līdz ar zaudējumu samazinājušās "Blue Jackets" izredzes sasniegt Stenlija kausa izcīņu. Klubs piedzīvoja jau ceturto zaudējumu pēdējās piecās spēlēs, no astotajā vietā esošās "Flyers" gan atpaliekot par tikai vienas uzvaras tiesu. Līdz regulārā turnīra beigām jāaizvada vēl trīs spēles.
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu. "Lightning" izbraukumā ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) piekāpās Monreālas "Canadiens".
Girgensons laukumā pavadīja 12 minūtes un 25 sekundes, bloķēja vienu metienu, izpildīja vienu spēka paņēmienu un zaudēja vienu ripu. Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.
Otrajā trešdaļā pēc spēlētām sešām ar pusi minūtēm "Lightning" vārtos ripu raidīja Kols Kofīlds, kuram tie bija 50. vārti šosezon. Viņš kļuva par pirmo "Canadiens" hokejistu, kurš pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma spējis sezonā iekrāt vismaz 50 precīzus metienus. Nepilnas divas minūtes līdz pamatlaika beigām neizšķirtu panāca Derens Redišs, taču 64 sekundes līdz finālsvilpei "Canadiens" uzvaru nesošos vārtus guva Jurajs Slafkovskis.
Andrejs Vasiļevskis "Lightning" vārtos tika galā ar 19 raidījumiem, kamēr otrā laukuma pusē Jakubs Dobešs atvairīja 17 metienus. Mača laikā starp abām komandām bija vairāki kautiņi un saķeršanās, un spēles laikā abas vienība kopā iekrāja vairāk nekā 100 soda minūtes.
"Lightning" Austrumu konferencē ar 102 punktiem 79 spēlēs ieņem ceturto vietu un jau nodrošinājusi vietu Stenlija kausa izcīņā. "Canadiens" ar 104 punktiem ir par vienu pozīciju augstāk.