Artūra Žagara "Fenerbahce" zaudē "Real" Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars ceturtdien ULEB Eirolīgas 37. kārtas mačā bija Stambulas "Fenerbhace" pieteikumā, taču laukumā nedevās, viņa pārstāvētajai vienībai piedzīvojot neveiksmi. "Fenerbahce" mājās ar 69:74 (21:19, 13:21, 24:14, 11:20) piekāpās Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds.
Stambulas komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija Brendons Bostons, 15 punktus un sešas bumbas zem groziem iekrāja Nikolo Melli, bet vēl 11 punktus guva Telens Hortons-Takers.
Viesu rindās Fakundo Kampaso izcēlās ar 15 punktiem, kamēr pa 12 punktiem pievienoja Valters Tavaress un Trejs Lailss, abiem izcīnot arī piecas bumbas zem groziem.
Gan "Real", gan "Fenerbahce" iekrājušas bilanci 23-14 un turnīra tabulā ierindojas attiecīgi trešajā un ceturtajā pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".