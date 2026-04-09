Artemijs Žižins (foto: World Snooker Federation)
Citi sporta veidi
Vakar 23:29
Snūkerists Artemijs Žižins piekāpjas pasaules čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā
Latvijas sportists Artemijs Žižins ceturtdien Šefīldā piedzīvoja zaudējumu pasaules čempionāta snūkerā kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 68. vietu, no pirmās kārtas cīņas bija brīvs, bet otrās kārtas duelī līdz desmit uzvarētiem freimiem ar 6-10 piekāpās Velsas snūkeristam Dilanam Emerijam (95.).
Mača sākumā Latvijas sportists izvirzījās vadībā ar 4-1, taču Emerijs bija pārāks nākamajos sešos freimos pēc kārtas, pārņemot vadību ar 7-4. Turpinājumā abi snūkeristi apmainījās ar uzvarētiem freimiem un Žižins panāca 6-8, bet nākamajos divos freimos uzvarēja velsietis un tika pie panākuma ar 10-6.
Kvalifikācijas turnīrā ir četras kārtas.
Pasaules čempionāts Šefīldā notiks no aprīļa vidus līdz maija sākumam. Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2025./2026. gada sezonā.