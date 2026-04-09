Mārtiņš Pļaviņš ar Kristianu Fokerotu jauno pludmales volejbola sezonu sāk ar uzvaru
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots trešdien ar uzvaru sāka Brazīlijā notiekošo profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" līmeņa turnīru.
Pļaviņš/Fokerots, kuri savā sezonas pirmajā turnīrā izsēti ar sesto numuru, F apakšgrupas pirmajā spēlē ar rezultātu 2-0 (21:19, 21:14) pārspēja brazīliešus Arturu Mariano/Adrielsonu Silvu (19.). Pirmajā setā līdz tā vidum latvieši ieguva trīs punktu pārsvaru (14:11), ko gandrīz izsēja. Pie neizšķirta 19:19 latviešu duets uzvarēja nākamajās divās izspēlēs. Otrajā setā līdzīga cīņa ilga līdz tā vidum, pēc tam Pļaviņam ar Fokerotu dominējot. Pie rezultāta 11:10 latvieši guva trīs bezatbildes punktus, kas vēlāk ļāva pārņemt iniciatīvu setā un novest līdz uzvarai visu spēli.
Ceturtdien latviešu pretinieki apakšgrupā būs austrieši Filips Vallers/Morics Prištavcs-Telsnigs (18.), bet piektdien būs mačs pret norvēģiem Hennrīku Mūlu/Matīasu Berncenu (7.). Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnīsies par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā. Arturs Rinkevičs/Ardis Bedrītis nepārvarēja kvalifikāciju, vienīgajā mačā ar 1-2 (17:21, 21:19, 11:15) zaudējot beļģiem Kīanam Verkauterenam/Jopem van Langendonkam.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.