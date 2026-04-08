Ostapenko turpina cīņu par titulu Lincā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko trešdien Austrijā Lincas "WTA 500" turnīrā sasniedza ceturtdaļfinālu.
Ostapenko, aizvadot pirmo spēli turnīrā, otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-4, 7-5 pārspēja Filipīnu tenisisti Aleksandru Ealu.
Ostapenko turnīrā izsēta ar ceturto numuru un WTA rangā atrodas 23. vietā, bet Eala WTA rangā ierindojas 46. pozīcijā.
Ceturtdaļfināla sasniegšana Ostapenko dod 108 WTA ranga punktus. Cīņā par pusfinālu viņas pretiniece būs Rumānijas tenisiste Elena Ruse (WTA 79.).
Latvijas tenisiste no pirmās kārtas mača bija brīva. Filipīniete pirmajā kārtā ar 6-4, 6-3 pārspēja Austrijas sportisti Jūliju Grabheri (WTA 89.).
Abas tenisistes kortā tikās trešo reizi. Pirmajās divās spēlēs pārāka bija Eala, kura abas uzvaras izcīnīja pagājušajā sezonā.
Ostapenko šosezon visveiksmīgāk aizvadīja Dohas "WTA 1000" turnīru, kurā piekāpās pusfinālā. Latvijas tenisiste 2024. gadā triumfēja Lincas turnīrā, bet 2019. gadā sasniedza finālu.
Eala šosezon labāko rezultātu sasniedza Dubaijas "WTA 1000" turnīrā, kurā aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam, bet vēl divos tāda paša līmeņa turnīros viņa zaudēja astotdaļfinālā. Filipīniete Lincā spēlēja pirmo reizi.
Ostapenko Lincā pārī ar rumānieti Žakelīnu Kristianu sacentīsies arī dubultspēlēs. Latvijas un Rumānijas duets pirmās kārtas mačā tiksies ar austrietēm Grabheri un Sinju Krausu.
Turnīrs Lincā norisināsies līdz nedēļas beigām.