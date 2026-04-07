Izdos ziemas olimpiskajām spēlēm veltītas pastmarkas
VAS "Latvijas pasts" piektdien, 10. aprīlī, sadarbībā ar ielu mākslinieku Kiwie izdos 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm veltītas pastmarkas.
Gaidāmajā pastmarku sērijā “XXV ziemas olimpiskās spēles” iemūžināti Latvijas olimpiskie medaļnieki – Elīna Ieva Bota, kura izcīnīja sudraba medaļu sieviešu kamaniņu sporta vieniniekos, un Roberts Krūzbergs, kurš Latvijai guva pirmo olimpisko medaļu – bronzu – vīriešu šorttreka 1500 metru distancē.
To papildinās arī īpašs solidaritātes pastmarku bloks Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam, kuru diskvalificēja pirms oficiāla starta par izmantoto ekipējumu jeb ķiveri. Uz tās bija attēloti vairāk nekā 20 Krievijas izvērstā kara upuri – sportisti un treneri, lai vērstu pasaules uzmanību Krievijas uzsāktajai karadarbībai Ukrainā.
Unikālā dizaina pastmarku bloki akcentē sportistu oriģināldarbus, kas radīti neparastās radošajās sesijās. Divas no tām aizvadītas Kiwie studijā ar Latvijas olimpiešiem. Savukārt viens jaunrades process norisinājies Kijivā, Ukrainā, ar Vladislava Heraskeviča un grafiti apvienības “Tonko Sport”, kas ir arī Ukrainas olimpisko formu dizaina autori, ielu mākslinieka līdzdalību.
Jaunāko filatēlijas izdevumu dizaina autors Kiwie konceptuāli priekšplānā izvirzījis katra olimpieša rakstura iezīmes un profesionālās meistarības “nospiedumu”, ko papildina pirmais sportistu radītais mākslas darbs pēc olimpiskajām spēlēm.
“Es vienmēr esmu uzskatījis, ka katrā cilvēkā dzīvo mākslinieks, lielāks vai mazāks. Atšķirība ir tikai tajā, vai viņš ir pamodies vai vēl joprojām guļ. Šoreiz nolēmu viņu pamodināt katrā no sportistiem, lai tuvāk atklātu to, kas slēpjas aiz medaļām un sasniegumiem. Katrs sportists īstenoja savu ideju darbam, es tikai nodrošināju audeklus, atlasīju krāsu gammas un parādīju, kā strādāt ar krāsu baloniem. Paldies Latvijas Pastam par uzticēšanos un drosmi šo ideju realizēt, un paldies sportistiem par izcilajiem rezultātiem,” pauž ielu mākslinieks un gaidāmo filatēlijas izdevumu autors Kiwie.
“Latvijas Pasts” līdztekus trīs pastmarku blokiem izdos arī īpaša dizaina aploksni. Pastmarkas pirmās dienas apzīmogošana paredzēta piektdien, 10. aprīlī, plkst. 15:00 "Latvijas pasta" klientu centrā tirdzniecības centrā "Domina". Filatēlijas jaunumu prezentācijā piedalīsies satiksmes ministrs Atis Švinka (P), "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš, mākslinieks Kiwie, kā arī kamaniņu braucēja Bota un šorttrekists Krūzbergs.