Skuja gūst 17 punktus Vācijas bundeslīgas spēlē
Latvijas basketbolists Toms Skuja pirmdien Vācijas bundeslīgas spēlē guva 17 punktus, aizvadot līdz šim savu rezultatīvāko maču Vācijas čempionātā. Tomēr viņa pārstāvētā Ludvigsburgas "Riesen" izbraukumā ar 76:92 (14:32, 16:21, 19:14, 27:25) piekāpās Trīres "Gladiators".
Skuja laukumā bija 30 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divu punktu metieniem, divus no trijiem tālmetieniem un piecus soda metienus. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viena kļūda un divas piezīmes, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 17.
Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais starp viesiem, kamēr vēl 12 un 11 punktus pievienoja attiecīgi Stefans Smits un Terels Heriss. Mājinieku panākumu ar 18 gūtajiem punktiem sekmēja Maiks Sirbess. "Riesen" ar 15 uzvarām 27 spēlēs turnīra tabulā atrodas astotajā pozīcijā.