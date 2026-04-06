Krišam Helmanim seši punkti zaudētā Adrijas līgas spēlē.
Šodien 22:41
Helmanis gūst sešus punktus zaudētā Adrijas līgas spēlē
Latvijas basketbolists Krišs Helmanis pirmdien guva sešus punktus Adrijas līgas mačā, kurā viņa pārstāvētā Novo Mesto "Krka" ar 98:103 (17:15, 31:26, 16:27, 18:14, 16:21) papildlaikā piekāpās Belgradas "Mega".
Helmanis laukumā bija 13 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trijiem divu punltu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas piezīmes un izprovocēja vienu sodu, iekrājot efektivitātes koeficientu nulle un +/- rādītāju -3.
Viesu rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem un septiņām bumbām zem groziem bija Suhmails Metons, kamēr mājinieku uzvaru ar 30 punktiem sekmēja Bogoljubs Markovičs, kurš arī izprovocēja deviņas pretinieku piezīmes un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. "Krka" ar astoņām uzvarām 23 mačos "play out" zonā ir sestajā vietā desmit komandu konkurencē.