Šilova komandas biedrs Rikards Rakels atzīts par NHL nedēļas pirmo zvaigzni
Par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas labāko spēlētāju atzīts Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētās Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Rikards Rakels.
Otrās zvaigznes gods ticis Ņūdžersijas "Devils" uzbrucējam Džekam Hjūzam, bet par trešo labāko atzīts Sentluisas "Blues" uzbrucējs Roberts Tomass. Rakels, gūstot vismaz vienus vārtus visās piecās spēlēs, nedēļu noslēdza ar astoņiem (7+1) rezultativitātes punktiem un aizvadītajā nedēļā bija labākais vārtu guvējs spēlētājs visā līgā. 32 gadus vecais uzbrucējs šosezon 57 mačos ticis pie 48 (24+24) punktiem.
Hjūzs četrās "Devils" spēlēs iekrāja deviņus (3+6) punktus, no kuriem piecus (2+3) nopelnīja uzvarā pār Vašingtonas "Capitals" ar 7:3. Savukārt Tomass aizvadītajā nedēļā četros mačos guva piecus vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles. 26 gadus vecais hokejists ar šosezon iekrātiem 56 (21+35) punktiem ir rezultatīvākais "Blues" spēlētājs.