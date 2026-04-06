Šodien 19:50
Gabranovs un Beginskis ar komandu izcīnījis uzvaru Francijas ratiņbasketbola čempionāta mačā
Latvijas ratiņbasketbolisti Raimunds Beginskis un Kārlis Gabranovs nedēļas nogalē Francijas čempionāta mačā guva attiecīgi 24 un sešus punktus, palīdzot "Puy-en-Velay" nodrošināt uzvaru.
"Puy-en-Velay" mājās ar rezultātu 75:64 pārspēja "Meaux" vienību. Latvijas ratiņbasketbolistu komanda šosezon uzvarējusi visās 14 spēlēs un ir meistarsacīkšu līdere. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Elan Chalon"/"Dijon" ar Gabranovu sastāvā, finālā pārspējot Beginska pārstāvēto "Puy-en-Velay". Šosezon abi latvieši atkal spēlē vienā komandā.