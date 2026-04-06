Latvijas kērlingisti Dārta un Ansis Regžas starptautiskā turnīrā Rīgā izcīna bronzu
Latvijas kērlinga duets - Dārta un Ansis Regžas - aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā jaukto pāru turnīrā "WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup II" izcīnīja trešo vietu, ziņo Latvijas Kērlinga asociācija (LKA).
Turnīrā piedalījās 16 komandas no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Dānijas, Honkongas, Anglijas, Norvēģijas un Itālijas, kas tika sadalītas četrās grupās. Pēc grupu spēlēm katras grupas divi labākie pāri turpināja cīņu ceturtdaļfinālā. Abas Latvijas komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam un sasniedza arī pusfinālu.
Pusfinālā Līga Avena un Aivars Avotiņš ar 1:11 piekāpās itāļiem Simonem Goninam un Džiordžiai Maurino, bet Regžas pusfinālā ar 0:9 zaudēja dāņiem Karolīnai Jensenai un Aleksanderam Kvistam.
Cīņā par trešo vietu tikās abi Latvijas dueti. Spēles pirmā puse labāk padevās Avenai un Avotiņam, bet otrajā daļā veiksmīgāk nospēlēja Regžas, kuri izcīnīja uzvaru ar 7:4. Finālā Dānijas kērlingisti ar 9:3 pārspēja Itālijas duetu. Dānijas pāris turnīru noslēdza piecām uzvarām sešās spēlēs, pirmajā mačā piekāpjoties ukraiņu vājdzirdīgo komandai Dianai Kobilianskai un Mikhailo Pleskankam.