Kristapam Porziņģim deviņi punkti un astoņas atlēkušās bumbas "Warriors" zaudējumā
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar deviņiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, viņa pārstāvētajai Goldensteitas "Warriors" piedzīvojot neveiksmi.
"Warriors" mājās ar 116:117 (31:26, 22:29, 29:37, 34:25) piekāpās Hjūstonas "Rockets", kas izcīnīja sesto panākumu pēc kārtas.
Porziņģis laukumā bija 22 minūtes un 36 sekundes un realizēja trīs no sešiem divu punktu metieniem un trīs soda metienus. Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles un sešas piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -10.
Pēc vairāk nekā divu mēnešu izlaišanas savainojuma dēļ "Warriors" rindās atgriezās Stefens Karijs, kurš ar 29 punktiem bija rezultatīvākais starp laukuma saimniekiem, taču nerealizēja tālmetienu pēdējās sekundēs.
Mājinieku rindās vēl 18 punktus guva Brendins Podzjemskis, kamēr 15 un 14 punktus guva attiecīgi Giļmeru Santušs un Gerijs Peitons.
"Rockets" uzvaru ar 31 punktus, astoņām atlēkušajām un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Kevins Durents, Alperens Šengins iekrāja 24 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles, bet Džabari Smits tika pie 23 punktiem un deviņām bumbām zem groziem.
"Warriors" ar bilanci 36-42 Rietumu konferencē ierindojas desmitajā pozīcijā, kamēr "Rockets" ar 49 uzvarām un 29 zaudējumiem ieņem piekto vietu.