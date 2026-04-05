Jokiča un Vembanjamas duelī "Nuggets" uzvar "Spurs"
Savā starpā tiekoties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigznēm Nikolam Jokičam un Viktoram Vembanjamam, Denveras "Nuggets" komanda sestdien pārtrauca Sanantonio "Spurs" 11 uzvaru sēriju.
Denverā notikušajā spēlē mājinieki pagarinājumā uzvarēja ar rezultātu 136:134 (36:43, 29:29, 27:24, 32:28, 12:10).
Ārons Gordons 6,2 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca neizšķirtu un vēlāk aizsardzībā liedza Vembanjamam realizēt viņa metienu.
"Nuggets" komandā Jokičs izcēlās 40 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un astoņām atlēkušajām bumbām, Kristians Brauns guva 21 punktu, Kemerons Džonsons - 17, Džamalam Marejam bija 15 punkti un desmit rezultatīvas piespēles, tāpat 15 punktus guva Gordons.
"Spurs" rindās Vembanjama guva 34 punktus, izcīnīja 18 bumbas zem groziem, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un bloķēja piecus metienus, Stefonam Kāslam bija 20 punkti, bet Devins Vasels un Džulians Čempeins katrs guva pa 18 punktiem.
"Nuggets" ar 50 uzvarām 78 mačos ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē, kur "Spurs" ar 59 uzvarām 78 spēlēs ir vicelīdere.