Milžu cīņas pēdējās minūtēs Levandovskis panāk "Barcelona" uzvaru pār Madrides "Atletico"
Robertam Levandovskim gūstot uzvaru nesošos vārtus pamatlaika izskaņā, "Barcelona" sestdien Spānijas futbola čempionāta 30. kārtas mačā izcīnīja uzvaru un nostiprinājās kopvērtējuma līderpozīcijā. "Barcelona" viesos ar 2:1 (1:1) pārspēja Madrides "Atletico", kas jau pirmā puslaika beigās palika mazākumā.
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, 39. minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Džuljano Simeone, uz ko "Barcelona" trīs minūtes vēlāk atbildēja ar Markusa Rešforda vārtu guvumu, panākot neizšķirtu.
Pirmā puslaika kompensācijas laikā "Atletico" mazākumā atstāja Nikolass Gonsaless, kurš jau mača ievadā bija nopelnījis dzelteno kartīti, bet pēc tam vēl tika sodīts ar sarkano kartīti.
Otrā puslaika pēdējās minūtēs Žuau Kansēlu pretinieku soda laukumā apspēlēja aizsargu un izdarīja sitienu pa vārtiem, un pirmais pie vārtsarga atvairītās bumbas bija Levandovskis, 87. minūtē raidot to "Atletico" vārtos un izraujot "Barcelona" uzvaru.
"Barcelona" ar 76 punktiem 30 spēlēs atrodas turnīra tabulas līderpozīcijā, par septiņiem punktiem apsteidzot tuvāko sekotāju Madrides "Real". "Atletico" ar 57 punktiem atrodas ceturtajā pozīcijā.