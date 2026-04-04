Dainis Krištopāns ar bumbu
Citi sporta veidi
2026. gada 4. aprīlī, 22:39
Dainis Krištopāns rezultatīvs "Melsungen" uzvarētajā Vācijas bundeslīgas spēlē
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns sestdien guva piecus vārtus Vācijas bundeslīgas mačā, viņa pārstāvētajai "Melsungen" komandai izcīnot uzvaru. Melzungenes komanda viesos ar 27:26 (13:15) pārspēja "Lemgo" vienību.
Krištopāns realizēja piecus no desmit metieniem, asistēja trīs vārtu guvumos un bloķēja vienu metienu.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar deviņiem gūtiem vārtiem bija Ārons Mensings, kamēr Lemgo komandas labā pa pieciem vārtiem guva Jans Murdovs un Nīlss Verstejnens.
"Melsungen" ar 32 punktiem 27 spēlēs atrodas septītajā vietā.
Pagājušajā sezonā Melzungenes komanda 18 komandu konkurencē ieņēma trešo vietu.