Kristers Zoriks uguņo laukumā, tomēr "Merkezefendi" piekāpjas Artūra Žagara "Fenerbahce"
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks sestdien Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar 17 punktiem, viņa pārstāvētajai Denizli "Merkezefendi" zaudējot Stambulas "Fenerbahce", kuras rindās 14 punktus iekrāja Artūrs Žagars. Denizli komanda viesos atzina Turcijas čempionāta līderes pārākumu ar 69:82 (14:27, 19:24, 25:12, 11:19).
Zoriks spēlēja 33 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no sešiem divu punktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, trīs piezīmes un seši izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju -9 un efektivitātes koeficientu 13.
Ar 17 gūtajiem punktiem Zoriks bija rezultatīvākais "Merkezefendi" vienībā.
Tikmēr Žagars mājinieku rindās laukumā bija 19 minūtes un desmit sekundes un raidīja grozā četrus no pieciem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar divām bumbām zem groziem, sešām rezultatīvām piespēlēm, vienu kļūdu, vienu piezīmi un trīs izprovocētiem sodiem, iekrājot +/- rādītāju +13 un efektivitātes koeficientu 18.
Svētdien Roberta Blumberga pārstāvētā Izmiras "Petkimspor" uzņems Rolandu Šmitu un Stambulas "Anadolu Efes".
"Fenerbahce" ar 21 uzvaru 25 spēlēs ir līdere, "Anadolu Efes" ar 15 uzvarām 24 mačos ir sestajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi desmit mačos un ir devītā, bet "Petkim Spor" ar septiņām uzvarām ir 13. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".