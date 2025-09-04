Brazīlijas telpu futbola vārtsargs miris pēc soda sitiena atvairīšanas. Soctīklos publicē traģēdijas mirkli
Vārtsargs saļimst laukumā (ekrānuzņēmums no video)
Brazīlijas telpu futbola vārtsargs miris pēc soda sitiena atvairīšanas. Soctīklos publicē traģēdijas mirkli

Brazīlijas telpu futbola cienītājus satriekusi traģēdija, kad spēles laikā dzīvību zaudēja gados jauns vārtsargs. Nelaime notika mirkli pēc tam, kad vārtsargs bija atvairījis soda sitienu pēcspēles sitienu sērijā, vēsta vietne “Footboom”.

31 gadu vecais Antoniu Edsons Duš Santušs Souza saļima pēc tam, kad tikko bija atvairījis pretinieka soda sitienu un devās saņemt komandas biedru apsveikumus. Tiek ziņots, ka samaņu zaudējošo vārtsargu nogādāja slimnīcā, taču viņa dzīvību neizdevās glābt. Sportista nāves cēlonis nav minēts.

Traģēdija notikusi vietējās telpu futbola sacensībās Brazīlijas ziemeļaustrumu Paras štata Augustu-Korreas pilsētā.


 

