"TTT Rīga" basketbolistes ar graujošu uzvaru sasniedz Baltijas līgas finālčetrinieka turnīru
"TTT Rīga" svētdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) ceturtdaļfināla otrajā spēlē un divu maču summā sasniedza finālčetrinieka turnīru. "TTT Rīga" mājinieču lomā ar 85:58 (19:9, 23:9, 17:19, 28:21) sagrāva "Rīgas Stradiņa universitātes" komandu, divu maču summā uzvarot ar 162:94.
Starp uzvarētājām rezultatīvākā ar 21 punktu bija Diamera Dieva, Ieva Pulvere iekrāja 13 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles, bet Karlīne Pilābere maču noslēdza ar 12 punktiem.
RSU vienībā rezultatīvākās ar 12 gūtajiem punktiem bija Paula Cirša un Una Šteinharde, Ieva Vēvere guva 11 punktus, kamēr Luīze Šepte desmit punktiem pievienoja astoņas bumbas zem groziem.
"TTT Rīga" pamatturnīrā ar 15 uzvarām 18 spēlēs ieņēma otro vietu, kamēr RSU ar bilanci 6-12 ierindojās septītajā pozīcijā.
Finālčetrinieka turnīrs aprīļa sākumā norisināsies Lietuvā.
WBBL pirmajā divīzijā Latviju pārstāv "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Lietuvu - Viļņas "Kibirkštis", Klaipēdas "Neptūnas-Amberton", Klaipēdas LCC, "Šiauliai-Vilmers", Alītas "Gut.lt", Kauņas "Aistes-LSMU" un "Panevežys", bet Igauniju - Tallinas TSA/"Cityteed".
Otrajā divīzijā Latviju pārstāv "Liepāja"/LSSS, Latvijas Jaunatnes izlase, "TTT Juniores" un "Daugavpils Universitāte" (DU).
Iepriekšējā Baltijas līgas sezonā par čempionēm kļuva Viļņas "Kibirkštis" basketbolistes, kuras finālā pārspēja Klaipēdas "Neptūnas", bet cīņā par bronzas medaļām "TTT Rīga" pieveica Klaipēdas LCC.