Balcers gūst savus pirmos vārtus izslēgšanas spēlēs, palīdzot "Lions" iekļūt pusfinālā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien guva vārtus Šveices augstākās hokeja līgas (NL) ceturtdaļfināla ceturtajā spēlē un palīdzēja Cīrihes "Lions" komandai sasniegt pusfinālu.
"Lions" viesos ar rezultātu 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) pārspēja "Lugano" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-0.
Spēles 14. minūtē Balcers no aizvārtes saņēma komandas rezultatīvākā spēlētāja Denisa Malgina piespēli un ar metienu bez ripas apstādināšanas panāca 1:0.
Latvijas uzbrucējs šajā spēlē uz ledus bija 16 minūtes un 55 sekundes, četras reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, uzvarēja vienīgajā iemetienā un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu. Šajā izslēgšanas turnīrā Balceram četrās spēlēs ir četri punkti (1+3).
Citā sērijā vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers" komanda cīnās neizšķirti 2-2 ar "Fribourg-Gotteron".
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.