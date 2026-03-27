Jamaika un Bolīvija apdzēš Surinamas un Jaunkaledonijas sapņus par Pasaules kausa debiju
2026. gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra starpkontinentālā "play off" izšķirošo kārtu ceturtdien sasniedza Bolīvijas un Jamaikas izlases.
Meksikā notiekošajā izslēgšanas spēļu noslēdzošajā turnīrā Bolīvijas valstsvienība ar 2:1 (0:0) pieveica Surinamu. Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, bet otrā puslaika ievadā Surinamas izlasi vadībā izvirzīja Līams van Gelderens. Izlīdzinājumu mača 72. minūtē panāca Moisess Panjagua, bet septiņas minūtes vēlāk uzvaras vārtus Bolīvijas valstsvienībai guva Migels Anhels Terseross jeb Migelito, kurš realizēja 11 metru soda sitienu.
Savukārt Jamaikas izlase ar 1:0 (1:0) pārspēja Jaunkaledonijas komandu. Vienīgos vārtus jamaikiešu sastāvā spēles 18. minūtē guva Anglijā dzimušais Beilijs-Tajs Kadamarteri.
Starpkontinentālā "play off" izšķirošajā kārtā Bolīvijas izlase otrdien turpat Meksikā mērosies spēkiem ar Irākas valstsvienību, bet Jamaikas pretinieki cīņā par ceļazīmi uz PK finālturnīru būs Kongo Demokrātiskās Republikas (Kongo DR) futbolisti. Bolīvijas un Irākas mača uzvarētājs PK finālturnīrā nokļūs I grupā pie Francijas, Senegālas un Norvēģijas izlasēm, savukārt Jamaikas un Kongo DR pāra labākā komanda finālturnīrā tiks K grupā pie Portugāles, Kolumbijas un Uzbekistānas.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies no 11. jūnija līdz 19. jūlijam. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.