Deniss Vasiļjevs kvalificējas pasaules čempionāta izvēles programmai, Kuļišam neveiksmīgs sniegums
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs ceturtdien Prāgā pasaules čempionātā daiļslidošanā kvalificējās izvēles programmai.
Vasiļjevs īso programmu aizvadīja bez rupjām kļūdām un saņēma 82,27 punktus, kas ir ceturtais labākais rezultāts no 23 šobrīd startējušajiem sportistiem. Latvijas daiļslidotājs nenoslīdēs zemāk par 17. vietu, kas ļaus nodrošināt vietu izvēles programmā. Savukārt Fedirs Kuļišs jau īsās programmas ievadā piedzīvoja divus kritienus, un viņš tika novērtēts ar 56,85 punktiem, kas šobrīd dod pēdējo vietu.
Īsās programmas sacensības vēl turpinās, un starts paredzēts vēl 13 daiļslidotājiem. Labāko 24 rezultātu īpašnieki kvalificēsies sestdien gaidāmajai izvēles programmai.
26 gadus vecais Vasiļjevs piedalās savā desmitajā pasaules čempionātā. Labāko rezultātu viņš sasniedza 2020. gadā, kad izcīnīja sesto vietu. 31 gadu vecajam Kuļišam šis ir otrais pasaules čempionāts un pirmais kā Latvijas pilsonim. Ukrainā dzimušais sportists pērn savā debijas čempionātā ieņēma 24. vietu.
Olimpiskajās spēlēs Vasiļjevs un Kuļišs izcīnīja attiecīgi 18. un 28. vietu, bet Eiropas čempionātā viņi bija attiecīgi devītajā un 15. pozīcijā.