Titulētā japāņu daiļslidotāja Sakamoto līdere pēc pasaules čempionātā īsās programmas, taču cīņa par zeltu būs sīva
Trīskārtējā pasaules čempione daiļslidošanā japāniete Kaori Sakamoto savās pēdējās meistarsacīkstēs pēc īsās programmas ir līdere.
Prāgā notiekošajā čempionātā Sakamoto īsajā programmā izpildīja priekšnesumu dziesmas "Time to Say Goodbye" pavadījumā, un tiesneši to novērtēja ar 79,31 punktu.
Vicelīderei viņas tautietei Monei Čibai ir 78,45 punkti, tāpat ciešu cīņu par godalgām sola amerikānietes Ambera Glena un Isabo Levito, kurām ir attiecīgi 72,65 un 72,16 punkti. Piektā ar 71,82 punktiem ir beļģiete Nina Pinsarrone.
Olimpisko spēļu čempione Ališa Liu no ASV saspringtā grafika dēļ šajā pasaules čempionātā nestartē.
Igaunijas sportistes Nīna Petrokina un Natālija Langerbaura ir attiecīgi 11. un 21. pozīcijā, bet lietuviete Meda Varjakojīte īsajā programmā ieņēma 31. vietu 33 dalībnieču konkurencē un izvēles programmai nekvalificējās.
Izvēles programma norisināsies piektdien. Cieša cīņa ir arī pāru slidojumos, kur pēc īsās programmas pirmās divas pozīcijas šķir tikai 0,33 punkti. Līderi ir Vācijas pārstāvji Minerva Hāze un Ņikita Volodins, kuru priekšnesums tika novērtēts ar 79,78 punktiem, bet otro vietu ieņem Gruzijas pāris Anastasija Metelkina un Luka Berulava.