"Nav nekāda spiediena!" Futbola izlases galvenais treneris komentē noskaņojumu pirms spēlēm pret Gibraltāru
Latvijas vīriešu futbola izlase arī nākamajā UEFA Nāciju līgas sezonā ir pelnījusi spēlēt pēc spēka trešajā jeb C līgā, uzskata valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato.
UEFA Nāciju līgas pārspēļu mači pret Gibraltāru notiks ceturtdien viesos un otrdien "Skonto" stadionā Rīgā. Dueļa uzvarētājs divu spēļu summā rudenī spēlēs UEFA Nāciju C līgā, bet zaudētājs sacentīsies D līgā.
"Mūsu mērķis ir uzvara, kā jau laikam visām citām komandām visā pasaulē. Komandā ir laba atmosfēra, spēlētāji ir labā gatavībā," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē Nikolato teikto. Kā skaidroja Nikolato, viņš neizjūt spiedienu, tajā pat laikā atgādinot, ka augstāka vieta rangā nesola vieglu uzvaru.
"Viss izšķirsies nevis uz papīra, bet laukumā, kur spēlēs vienpadsmit pret vienpadsmit. Mums jāparāda savs labākais sniegums, kam esam gatavi. Domāju, ka pēdējos divos gados esam daudz ko uzlabojuši. Uzskatu, ka esam pelnījuši spēlēt C līgā," teica Nikolato.
Šajā izlases nometnē piesaistīts arī Anglijas futbola premjerlīgas komandā "Sunderland" spēlējošais aizsargs Denniss Cirkins, kurš gan mačos ar Gibraltāru nepiedalīsies. Līdzko Cirkins dosies laukumā oficiālā Latvijas izlases spēlē, viņš vairs nevarēs pārstāvēt kādu citu valstsvienību.
"Par Cirkinu varu teikt, ka esam priecīgi par viņa klātbūtni. Iepazīstam viens otru labāk, domājot par nākotni. Viņa attieksme šajā situācijā ir nevainojama. Problēmas par viņa iespējamo pozīciju Latvijas izlasē risināsim vēlāk. Šajos mačos viņš vēl nespēlēs, tāpēc par pozīciju lieki runāt," secināja Nikolato.
Latvijas izlases aizsargs Antonijs Černomordijs uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi būt gataviem spēlēt jau no pirmajām minūtēm. "Mums ir labi-slikts piemērs ar Andoru, kad mača pirmajās divdesmit minūtēs "nebijām laukumā". Rītdien mums jābūt iekšā spēlē jau no iesildīšanās laika, jābūt gatavam cīnīties," uzsvēra Černomordijs.
Latvijas vīriešu futbola izlase, pārvarot pārspēles, gaidāmajā Nāciju līgas grupu turnīrā C divīzijā tiksies ar Melnkalni, Armēniju un Kipru.