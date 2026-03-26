Deniss Vasiļjevs un Fedirs Kuļišs uzsāks dalību pasaules čempionātā daļislidošanā
Latvijas sportisti Deniss Vasiļjevs un Fedirs Kuļišs šodien Prāgā pasaules čempionātā daiļslidošanā startēs īsajā programmā.
Sacensības sāksies plkst. 12.30 pēc Latvijas laika, tiešraidē tās translējot kanālam LTV7.
Kuļišs startēs trešajā grupā kā 13., bet Vasiļjevs būs nākamajā grupā kā 23., kopumā sešās grupās piedaloties 36 daiļslidotājiem. Labāko 24 rezultātu īpašnieki kvalificēsies sestdien gaidāmajai izvēles programmai.
26 gadus vecais Vasiļjevs piedalīsies savā desmitajā pasaules čempionātā. Labāko rezultātu viņš sasniedza 2020. gadā, kad izcīnīja sesto vietu. Pirms gada Vasiļjevs uzreiz aiz labāko desmitnieka - 11. pozīcijā. 31 gadu vecajam Kuļišam šis būs otrais pasaules čempionāts un pirmais kā Latvijas pilsonim. Ukrainā dzimušais sportists pērn savā debijas čempionātā ieņēma 24. vietu.
Olimpiskajās spēlēs Vasiļjevs un Kuļišs izcīnīja attiecīgi 18. un 28. vietu, bet Eiropas čempionātā viņi bija attiecīgi devītajā un 15. pozīcijā.