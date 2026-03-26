Rūdolfam Balceram rezultatīva piespēle Šveices čempionāta ceturtdaļfināla mačā.
Šodien 08:56
Balceram rezultatīva piespēle uzvarētā Šveices čempionāta ceturtdaļfināla mačā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers trešdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli Šveices augstākās hokeja līgas (NL) ceturtdaļfināla sērijas mačā, palīdzot Cīrihes "Lions" ar 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) pārspēt "Lugano" un sērijā līdz četrām uzvarām panākt 3-0.
Pirmā perioda 16. minūtē vidū Balcers asistēja mājinieku pirmajos gūtajos vārtos. Šajā mačā latvietis uz ledus bija 16 minūtes un četras sekundes, no kurām 19 sekundes spēlēja vairākumā. Uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Balcers katrā no trim izslēgšanas spēlēm atdevis pa rezultatīvai piespēlei, sakrājot trīs (0+3) punktus un pozitīvu lietderības koeficientu +5.
Citā mačā Ženēvas "Servette" savā laukumā ar 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) piekāpās "Lausanne", sērijā nonākot iedzinējos ar 1-2. Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.