Aleksas Gulbes 12 punkti nepaglābj Lionas ASVEL no zaudējuma Francijas čempionāta spēlē
Latvijas basketboliste Aleksa Gulbe otrdien guva 12 punktus Francijas čempionāta mačā, viņas pārstāvētajai Lionas ASVEL ciešot zaudējumu. Lionas basketbolistes viesos ar rezultātu 66:80 (22:17, 17:22, 14:27, 13:14) zaudēja "Chartres" vienībai.
Gulbe spēlēja 33 minūtes un 44 sekundes, grozā raidīja trīs no sešiem divpunktu metieniem, vienīgo tālmetienu un trīs no pieciem soda metieniem, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un iekrāja 16 efektivitātes koeficienta punktus.
Viešņām par Gulbi rezultatīvāka bija tikai Dešente Harisa, kura guva 27 punktus, bet pretiniecēm 20 punktus guva Nikola Enabosi.
ASVEL ar septiņām uzvarām 21 spēlē ieņem desmito vietu 12 komandu vidū.
Pagājušajā sezonā Lionas ASVEL Francijas čempionātā pamatturnīru noslēdza septītajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja pirmo kārtu, par čempionēm kļūstot Mondemarsānas "Landes" basketbolistēm.