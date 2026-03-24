Rūdolfs Balcers Šveices līgas "play-off" sācis rezultatīvi.
Šodien 09:00
Rūdolfs Balcers rezultatīvs Šveices čempiones otrajā uzvarā ceturtdaļfināla sērijā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers pirmdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli Šveices augstākās hokeja līgas (NL) ceturtdaļfināla sērijas mačā, palīdzot Cīrihes "Lions" tikt pie otrā panākuma.
Cīrihes "Lions" viesos ar rezultātu 5:4 (3:1, 2:1, 0:2) pārspēja "Lugano" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.
Pirmā perioda izskaņā vidū Balcers asistēja uzvarētāju trešajos gūtajos vārtos. Šajā mačā latvietis uz ledus bija 16 minūtes un 51 sekundi, no kurām minūti un 42 sekundes spēlēja vairākumā. Uzbrucējs izpildīja četrus metienus vārtu rāmī, kas bija lielākais metienu skaits komandā, bloķēja vienu mājinieku raidījumu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Divās izslēgšanas spēlēs Balcers sakrājis divus (0+2) punktus un pozitīvu lietderības koeficientu +3. Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva tieši Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.