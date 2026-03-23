Ostapenko neizdodas pārvarēt Maiami "WTA 1000" turnīra astotdaļfinālu
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien Maiami "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību astotdaļfinālā ar rezultātu 3-6, 4-6 piekāpās amerikānietei Helijai Baptistei.
Ostapenko WTA rangā ieņem 24. vietu un turnīrā izsēta ar 25. numuru, bet Baptiste ir ranga 45. pozīcijā. Par iekļūšanu astotdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 120 ranga punktus, kas tiešsaistes rangā šobrīd ļauj ieņemt 23. pozīciju. Ostapenko ar Baptisti līdz šim nebija spēlējusi.
Latvijas pirmā rakete Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, otrajā ar 6-4, 6-4 uzvarēja ukrainieti Dajanu Jastremsku (WTA 54.), bet trešajā ar 5-7, 6-2, 7-5 pārspēja ranga septītās vietas īpašnieci itālieti Jasmīni Paolīni un iekļuva astotdaļfinālā.
Baptiste ceļā uz astotdaļfinālu ar 7-5, 6-2 pārspēja vācieti Tatjanu Mariju (WTA 59.), ar 6-3, 7-5 uzveica turnīra 19. numuru krievieti Ludmilu Samsonovu (WTA 22.) un ar 6-3, 7-5 uzvarēja turnīrā devīto numuru saņēmušo, planētas astoto raketi ukrainieti Elinu Svitoļinu.
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Maiami, debitējot "WTA 1000" līmeņa pamatturnīrā, piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas spēlē. Turnīrs Maiami noslēgsies šīs nedēļas beigās.