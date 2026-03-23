Blumbergs gūst 11 punktus uzvarētā Turcijas čempionāta mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs pirmdien guva 11 punktus Turcijas čempionāta mačā, palīdzot Izmiras "Petkim Spor" komandai ar 91:82 (19:18, 28:21, 22:18, 22:25) pārspēt savu tiešo konkurenti "Bursaspor".
Blumbergs laukumā bija 35 minūtes un astoņas sekundes, realizēja divus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un vienīgo soda metienu, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+7) un otras labākās efektivitātes komandā (15). Uzvarētājiem 23 punktus guva Stenlijs Vitakers, bet pretiniekiem 14 punktus sameta Markuss Džordžs-Hants.
Jau ziņots, ka Artūrs Žagars svētdien aizvadīja savu sezonas rezultatīvāko spēli un guva 19 punktus, kamēr Stambulas "Fenerbahce" mājās ar 88:94 zaudēja "Safiport Erkospor" komandai.
Kristers Zoriks sestdien guva 16 punktus un palīdzēja Denizli "Merkezefendi" viesos ar 93:88 pārspēt Bursas "Tofas". Citā mačā Stambulas "Anadolu Efes" bez Rolanda Šmita sastāvā izbraukumā ar 76:85 piekāpās Stambulas "Bahcesehir Koleji".
"Fenerbahce" ar 20 uzvarām 23 spēlēs ir pirmā, "Anadolu Efes" ar 14 uzvarām ir sestajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi deviņos mačos un ir 11., bet "Petkim Spor" ar septiņām uzvarām ir 13. vietā. Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".