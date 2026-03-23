Madrides derbijā karaliskais "Real" izcīna svarīgu uzvaru intrigas saglabāšanā cīņā par titulu
Spānijas futbola čempionāta Madrides derbijā svētdien "Real" savā laukumā ar rezultātu 3:2 (0:1) pārspēja "Atletico".
"Real" revanšējās par pirmajā aplī piedzīvoto zaudējumu 2:5 un neļāva turnīra tabulā attālināties "Barcelona" futbolistiem. Spēles 33. minūtē paša izveidotu uzbrukumu ar gūtiem vārtiem noslēdza Ademola Lukmans, kuram Džuljano Simeone ar papēdi atspēlēja bumbu uz pāris metriem pretī vārtiem, no kurienes nigērietis bija nekļūdīgs.
Otrā puslaika ievadā "Real" dažu minūšu laikā pārņēma vadības grožus. Vispirms 52. minūtē Diaza Brahima nopelnīto 11 metru soda sitienu realizēja Vinisiuss Žuniors, bet trīs minūtes vēlāk "Atletico" savā laukuma pusē nenosargāja bumbu, un to vārtos ieraidīja Federiko Valverde.
Cīņas 66. minūtē Nauels Molina ar sitienu no distances iegrieza bumbu vārtu stūrī un izlīdzināja rezultātu. "Real" vadību atguva 72. minūtē, kad Trents Aleksandrs-Arnolds atrada brīvo Vinisiusu, kurš ar sitienu no soda laukuma robežas raidīja bumbu tīklā. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 13 minūtes, "Real" palika desmit vīru sastāvā, jo Valverde par spērienu no mugurpuses nekavējoties saņēma sarkano kartīti.
Turnīra līdere "Barcelona" pirms tam svētdien mājās ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja Madrides "Rayo Vallecano". Vienīgos vārtus mača 24. minūtē guva Ronalds Arauho. Pēc 29 kārtām "Barcelona" komandai ir 73 punkti, Madrides "Real" guvusi 69 punktus, "Villarreal" kontā ir 58 punkti, bet Madrides "Atletico" iekrājusi 57 punktus.