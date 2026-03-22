Itālietis Bedzeki triumfē Brazīlijas “Grand Prix” prestižākajā “MotoGP” klasē
Itālijas motosportists Marko Bedzeki svētdien izcīnīja uzvaru motošosejas pasaules čempionāta sezonas otrā posma - Brazīlijas "Grand Prix" - prestižākās "MotoGP" klases sacensībās.
Bedzeki uzvarēja arī sezonas pirmajā posmā, kas pirms trīs nedēļām notika Taizemē.
Airtona Sennas vārdā nosauktajā autodromā notikušajās sacīkstēs Bedzeki ("Aprilia") bija līderis no pirmā apļa. Aiz viņa par otro vietu cīnījās Fabio di Džannantonio ("Pertamina Enduro VR46") un Marks Markess ("Ducati Lenovo"), bet viens neveiksmīgs manevrs ceļu uz otro vietu pavēra Horhem Martinam, tādējādi "Aprilia" komandas braucēji finišēja pirmajās divās vietās.
Tālāk sekoja kvalifikācijā uzvarējušais di Džannantonio un M.Markess, bet piekto vietu izcīnīja japānis Ai Ogura ("Trackhouse"), kurš apsteidza Aleksu Markesu ("BK8 Gresini").
Kopvērtējumā pēc diviem posmiem Bedzeki ir 56 punkti, vicelīderis ar 45 punktiem ir Martins, kuram ar 43 punktiem seko svētdien septītajā vietā finišējušais Pedro Akosta (KTM).
Šosezon "MotoGP" sezonā iecerēti 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.