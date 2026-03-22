Žagaram sezonas rezultatīvākā spēle negaidītā “Fenerbahce” zaudējumā
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien aizvadīja savu sezonas rezultatīvāko spēli un Turcijas čempionāta mačā guva 19 punktus.
Stambulas "Fenerbahce" mājās ar 88:94 (22:17, 24:26, 15:27, 27:24) zaudēja "Safiport Erkospor" komandai.
Žagars bija "Fenerbahce" starta pieciniekā, laukumā pavadot 21 minūti un deviņas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem, visus trīs tālmetienus un astoņus no deviņiem soda metieniem. Latvieša kontā bija arī viena atlēkusī bumba, četras rezultatīvas piespēles, četras kļūdas, viena piezīme, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi, otrs labākais +/- rādītājs komandā (+11) un otra labākā efektivitāte (17).
Mājiniekiem 20 punktus guva Melihs Mahmutolu, bet uzvarētājiem pa 20 punktiem iemeta Lengstons Galovejs un Trešons Tūrmans.
Kristers Zoriks sestdien guva 16 punktus un palīdzēja Denizli "Merkezefendi" viesos ar 93:88 pārspēt Bursas "Tofas". Citā mačā Stambulas "Anadolu Efes" bez Rolanda Šmita sastāvā izbraukumā ar 76:85 piekāpās Stambulas "Bahcesehir Koleji".
Pirmdien Izmiras "Petkim Spor", kuras rindās spēlē Roberts Blumbergs, uzņems "Bursaspor" vienību.
"Fenerbahce" ar 20 uzvarām 23 spēlēs ir pirmā, "Anadolu Efes" ar 14 uzvarām 23 mačos ir piektajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi deviņos no 23 mačiem un ir desmitā, bet "Petkim Spor" ar sešām uzvarām 22 spēlēs ir 14. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".