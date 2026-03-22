Latvijas uzbrucējam Rūdolfam Balceram rezultatīva piespēle Šveices čempionāta ceturtdaļfināla mačā.
Šodien 12:53
Balcers īsteno rezultatīvu piespēli Šveices čempionāta ceturtdaļfināla mačā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers piektdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Šveices augstākās hokeja līgas (NL) ceturtdaļfināla sērijas pirmajā mačā, kur viņa pārstāvētā Cīrihes "Lions" mājās ar 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) pārspēja "Lugano".
Trešā perioda vidū Balcers asistēja uzvarētāju otrajos gūtajos vārtos. Šajā mačā latvietis uz ledus bija 18 minūtes un 58 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Tikmēr uzbrucējs Emīls Veckaktiņš nebija "Ajoie" pieteikumā pārspēļu pirmajā mačā, kurā viņa pārstāvētā komanda ar 3:5 (0:1, 2:0, 1:4) zaudēja "Ambri-Piotta". Sērija ritēs līdz vienas komandas četrām uzvarām, Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.