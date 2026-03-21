Milānas - Sanremo velobrauciens: Krists Neilands finišē pirmā simta beigās
Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands sestdien Itālijā UCI Pasaules tūrē iekļautajā Milānas - Sanremo vienas dienas velobraucienā finišēja 82. pozīcijā.
Riteņbraucēji sacentās 298 kilometrus garā distancē, pārvarot vairākus kāpumus.
Finiša spurtā par uzvaru cīnījās slovēnis Tadejs Pogačars ("UAE-XRG") un Lielbritānijas riteņbraucējs Tomass Pidkoks ("Pinarello Q36.5"), un pirmo vietu izcīnīja Pogačars, tiekot pie otrās uzvaras šosezon.
Pirmo divu vietu ieguvēji finišēja sešās stundās 35 minūtēs un 49 sekundēs, bet labāko trijnieku noslēdza beļģis Vouts van Ārts ("Visma/Lease a Bike"), kurš finišu sasniedza kopā ar grupu, kas zaudēja četras sekundes.
Neilands sasniedza otru labāko rezultātu no "NSN" vienības braucējiem un atpalika no uzvarētāja trīs minūtes un 45 sekundes.
Pērn par sacensību uzvarētāju kļuva nīderlandietis Matjē van der Pūls, bet Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš ierindojās 126. pozīcijā.
Milānas - Sanremo velobrauciens norisinās jau kopš 1907. gada.