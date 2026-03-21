"Rockets" basketbolisti pārtrauc "Hawks" 11 uzvaru sēriju
Hjūstonas "Rcokets" piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā pārtrauca Atlantas "Hawks" 11 panākumu sēriju.
"Rockets" savā laukumā uzvarēja Atlantas komandu ar 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19).
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Kevins Durents. Viņš NBA visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ieņem sesto vietu, atpaliekot no piektajā vietā esošā Maikla Džordana par 25 punktiem.
Vēl 23 punktus "Rockets" labā guva Džabari Smits, bet Alperens Šengins maču noslēdza ar 15 punktiem, desmit rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām.
"Hawks" vienībā Nikeils Aleksandrs-Volkers izcēlās ar 21 punktu, kamēr 17 un 16 punktus guva attiecīgi Kristians Džeimss Makolums un Zakarijs Risašē.
"Rockets" ar 42 uzvarām un 27 zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas ceturtajā vietā, bet "Hawks" ar bilanci 38-32 Austrumu konferencē ierindojas septītajā pozīcijā.