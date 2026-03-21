"Panthers" bez savainotā Balinska piekāpjas "Flames"
Floridas "Panthers", kurai nevarēja palīdzēt savainotais Latvijas aizsargs Uvis Balinskis, piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā piedzīvoja neveiksmi.
"Panthers" viesos ar 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) piekāpās Kalgari "Flames". Balinskis savainojuma dēļ izlaida piekto spēli pēc kārtas.
Otrajā trešdaļā 2:0 mājinieku labā panāca Džoels Farabī un Viktors Ūlofsons, kuri guva vārtus nepilnu trīs minūšu nogrieznī.
Trešā perioda ievadā "Flames" pārsvaru līdz vienam precīzam metienam samazināja Entonijs Džons Grīrs, taču pamatlaika izskaņā vairākumā vārtus guva Morgans Frosts un Mets Koronato, panākot 4:1 Kalgari komandas labā.
Floridas vienības vārtus sargāja Daņiils Tarasovs, kurš atvairīja 32 metienus, kamēr otrā laukuma pusē Dastins Volfs tika galā ar 24 ripām.
"Panthers" ar 71 punktu 69 spēlēs Austrumu konferencē atrodas 14. pozīcijā, kamēr "Flames" ar 63 punktiem Rietumu konferencē ierindojas 15. pozīcijā.