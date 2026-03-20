"Riga" futbolisti kompensācijas laikā izrauj uzvaru
"Riga" futbolisti piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešās kārtas ievadā kompensācijas laika izskaņā ar 2:1 (1:1) pārspēja "Audu".
Mača pirmajā minūtē pēc centrējuma izspēles "Riga" vadībā izvirzīja Andress Osorio, kurš raidīja bumbu pretinieku vārtos ar galvu pēc Antonija Černomordija piespēles. Pirmā puslaika turpinājumā laukuma saimnieki tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Hosue Vergara, un panāca neizšķirtu. Viesi izrāva uzvaru tikai otrā puslaika kompensācijas laika izskaņā, kad mājinieku vārtsargu pārspēja Mohameds Badamosi.
"Auda" sezonas ievadā pārspējusi "Super Nova" (2:1) un "Grobiņu" (2:0), bet "Riga" pēc zaudējuma "Liepājai" (1:2) bija pārāka pār "Daugavpili" (4:2). Abas komandas sezonas ievadā tikās Superkausā, kur Antaljā ar 4:1 uzvarēja "Riga", kas pērn bija pārāka trīs no četrām virslīgas spēlēm, bet viens mačs noslēdzās neizšķirti. Latvijas kausa finālā ar 2:1 uzvarēja "Auda".
Piektdien vēl debitante "Ogre United" uzņem "Liepāju". Ogrēnieši savā virslīgas pirmajā spēlē zaudēja RFS (0:2), bet otrajā kārtā tika pie punkta, cīnoties neizšķirti ar tukumniekiem (1:1). "Liepāja" pēc uzvaras pār "Riga" komandu (2:1) nākamajā kārtā zaudēja RFS (0:1).
Sestdien RFS mājās uzņems "Daugavpili" un "Jelgava" savā laukumā cīnīsies ar "Grobiņu", bet svētdien pirms izlašu pārtraukuma "Tukums 2000" spēkosies ar "Super Nova" komandu.
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.