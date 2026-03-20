Pirmais pēc Kobes Braienta. Luka Dončičs aizvada rezultatīvāko spēli Losandželosas "Lakers" kreklā
Slovēņu zvaigzne Luka Dončičs ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās ar 60 gūtiem punktiem, sekmējot Losandželosas "Lakers" vienības panākumu viesos pret Maiami "Heat" komandu.
"Lakers" izbraukumā guva panākumu ar 134:126 (29:42, 30:23, 38:23, 37:38), izcīnot astoto uzvaru pēc kārtas.
Dončičs laukumā pavadīja nepilnas 38 minūtes, kuru laikā realizēja deviņus no 17 tālmetieniem, deviņus no 13 divpunktu metieniem un 15 no 19 soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas.
Šī kļuva par Lukas Dončiča rezultatīvāko spēli, kamēr viņš ir Losandželosas "Lakers" basketbolists. Viņš kļuvis par pirmo "Lakers" spēlētāju pēc Kobes Braienta, kurš vienā spēlē gūst vismaz 60 punktus. Braients šādu skaitli sasniedza savā karjeras pēdējā spēlē, 2016. gada 13. aprīlī pret Jūtas "Jazz".
Šis gan nekļuva par rezultatīvāko karjeras maču Dončičam. 2024. gada 26. janvārī, vēl spēlējot Dalasas "Mavericks" rindās, slovēnis pret Atlantas "Hawks" guva 73 punktus. Savukārt 60 punktus slovēnis vēl bija iemetis cīņā pret Ņujorkas "Knicks" 2022. gadā.
Ar "triple double" uzvarētāju rindās izcēlās Lebrons Džeimss, kura rēķinā 19 punkti, 15 atlēkušās bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles. Mājinieku sastāvā 28+10 sakrāja Bams Adebajo, kurš vēl nesen diskutablā veidā aizvadīja NBA otro rezultatīvāko spēli vēsturē, bet 21 punktu guva Tailers Hiro.
"Lakers" ar 45 uzvarām 70 spēlēs Rietumu konferencē ieņem trešo pozīciju, bet "Heat" ar bilanci 38-32 ir astotie Austrumos.